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Vodafone u 15 Temmuz aşkına

İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “Bu yılki u isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz” dedi.

Vodafone Maratonu 15 Temmuz aşkına
"15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz' sloganıyla yarın yapılacak un anlamına vurgu yapan İBB başkan vekili Göksel Gümüşdağ, "Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bu yılki maratonu isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz" dedi.

HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK
Gümüşdağ, "Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Dünyanın en önemli maratonu olma hedefindeyiz. Çok kısa sürede, 2020 yılında dünyanın majör maratonlarından biri olacağız" ifadesini kullandı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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