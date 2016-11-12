Vodafone Maratonu 15 Temmuz aşkına

"15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz'sloganıyla yarın yapılacak maratonunanlamına vurgu yapan İBB başkan vekili GökselGümüşdağ, "Şehitlerimizi rahmetle vesaygıyla anıyorum. Bu yılki maratonu ismindendolayı çok daha fazla önemsiyoruz" dedi.
HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK
Gümüşdağ, "Sporun birleştirici gücününfarkındayız. Dünyanın en önemli maratonuolma hedefindeyiz. Çok kısa sürede, 2020yılında dünyanın majör maratonlarındanbiri olacağız" ifadesini kullandı.
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