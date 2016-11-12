Van Persie yüreklere su serpti

Fenerbahçe'nin Hollandalıyıldızı Robin Van Persie,yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertlitaraftarların yüreğine suserpti. Fenerbahçe'ye transferolduğundan bu yana en formdadönemini yaşadığını söyleyenHollandalı yıldız "Galatasarayderbisini iple çekiyorum. Gözümdeönemli bir poblem yok.Galatasaray'ı yenersek şampiyonlukyarışında iddialı birduruma geleceğiz. Taraftarlarımızında bu maçıçok istediğini biliyorum.UmarımManchesterUnitedmaçındaki atmosferin dahafazlası bu maçta olur" dedi.
DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
RVP, sakatların dönüşüyle daha güçlü olacaklarını da söyledi.
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