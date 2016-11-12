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Van Persie yüreklere su serpti

Hollandalı yıldız “Fener’deki en formda dönemimdeyim. Derbi benim maçım olacak” dedi

Van Persie yüreklere su serpti
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, yaptığı açıklamalarla Sarı-Lacivertli taraftarların yüreğine su serpti. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana en formda dönemini yaşadığını söyleyen Hollandalı yıldız "Galatasaray derbisini iple çekiyorum. Gözümde önemli bir poblem yok. Galatasaray'ı yenersek şampiyonluk yarışında iddialı bir duruma geleceğiz. Taraftarlarımızın da bu maçı çok istediğini biliyorum. Umarım Manchester United maçındaki atmosferin daha fazlası bu maçta olur" dedi.

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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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