Türkiye için zafer zamanı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak. antalya'da



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Arda, Gökhan, Burak ve Selçuk'un tekrar katılmasıyla tekrar eski gücüne kavuşan millilerimizi Antalya'da coşkulu ve kalabalık bir taraftar topluluğunun beklediği belirtildi.