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Türkiye için zafer zamanı

2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’ndaki 4. maçında Türkiye , bu gece 20.00’de Kosova’yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin puan kaybına tahammülü yok. Antalya Arena’daki maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

Türkiye için zafer zamanı
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak. antalya'da

MAÇA İLGİ BÜYÜK
Arda, Gökhan, Burak ve Selçuk'un tekrar katılmasıyla tekrar eski gücüne kavuşan millilerimizi Antalya'da coşkulu ve kalabalık bir taraftar topluluğunun beklediği belirtildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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