Türkiye için zafer zamanı

2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’ndaki 4. maçında Türkiye , bu gece 20.00’de Kosova’yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin puan kaybına tahammülü yok. Antalya Arena’daki maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeoynadığı ilk 3 maçta yalnızca2 puan toplayan A MilliTakım bugün ilk peşinde... Hırvatistanve Ukrayna karşısında aldığıberaberliklerin ardından İzlanda'yamağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'dagrup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak.Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetinihedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacakve TV8'den yayınlanacak.antalya'da
MAÇA İLGİ BÜYÜK Arda, Gökhan, Burak ve Selçuk'untekrar katılmasıyla tekrar eski gücünekavuşan millilerimizi Antalya'da coşkuluve kalabalık bir taraftar topluluğununbeklediği belirtildi.
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