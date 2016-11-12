Trabzonspor’dan Micah hamlesi

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Avrupa,Güneş Amerika ve Afrika'da futbolcu arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer sezon başında transfer edemediği oyuncuları devre arasında kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İngiliz basınına göre Trabzonspor, bonservisi Aston Villa'da bulunan İngiliz futbolcu MicahRichards için görüşmelere başladı.
ŞANSI YÜKSEK
Bu sezon 3 maçta forma giyen Micah Richards için transferinde en şanslı kulübün Trabzonspor olduğu da haberde belirtildi. Micah için kiralama formülü devreye sokucalak.
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