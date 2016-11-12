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Tongsir’e suç duyurusu

İstanbul Şubesi’ni bypass ederek usulsüz üye alımı yapan Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Valiliği de son günlerde ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlattı

Tongsir’e suç duyurusu
3 yıllık tarihinde ilk kez Olağanüstü Genel Kurula giden Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde ilginç olaylar yaşanıyor. Oğuz Tongsir başkanlığındaki yönetim kurulu, seçimi kaybetmemek için TSYD tarihinde görülmemiş yöntemlere başvuruyor. Liderliğini Naci Arkan'ın yaptığı "Büyük TSYD Hareketi"nin iddiasına göre, seçime 15 gün kala üye alınması tüzüğe aykırı iken, düne kadar üye alımları sürdürüldü.

İSTANBUL BY PASS EDİLDİ!
Bir başka iddia ise İstanbul Şubesi'nin by pass edilmesi TSYD Tüzüğü'ne göre üye alımının şubeler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizen Arkan, "İstanbul Şubesi by pass edilerek yapılan üyelerin sayısı sadece son 15 günde 300'ü aştı. Bu bizim iddiamız değil, bizzat son dönemde üye yapılan kişilerden geliyor. İsim isim listeler veriyorlar. Bu kişiler, 15 Kasım'da oy kullanmaları halinde suça iştirak etmiş olacaklar. Çoğu da bu nedenle oy kullanmayacaklarını ifade ettiler. Ankara Şubesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Şubesi'nin başvurusu üzerine de İstanbul Valiliği inceleme başlattı" diye konuşuyor.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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