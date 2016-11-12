Tongsir’e suç duyurusu

TSYD İstanbul Şubesi’ni bypass ederek usulsüz üye alımı yapan Genel Başkan Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Valiliği de son günlerde ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlattı
3 yıllık tarihinde ilk kez OlağanüstüGenel Kurula giden Türkiye Spor YazarlarıDerneği'nde ilginç olaylar yaşanıyor.Oğuz Tongsir başkanlığındaki yönetim kurulu,seçimi kaybetmemek için TSYD tarihindegörülmemiş yöntemlere başvuruyor.Liderliğini Naci Arkan'ın yaptığı "BüyükTSYD Hareketi"nin iddiasına göre, seçime15 gün kala üye alınması tüzüğe aykırı iken,düne kadar üye alımları sürdürüldü.
İSTANBUL BY PASS EDİLDİ!
Bir başka iddia ise İstanbul Şubesi'ninby pass edilmesi TSYD Tüzüğü'ne göreüye alımının şubeler üzerinden yapılmasıgerektiğinin altını çizen Arkan, "İstanbulŞubesi by pass edilerek yapılan üyelerinsayısı sadece son 15 günde 300'ü aştı. Bubizim iddiamız değil, bizzat son dönemdeüye yapılan kişilerden geliyor. İsim isimlisteler veriyorlar. Bu kişiler, 15 Kasım'daoy kullanmaları halinde suça iştiraketmiş olacaklar. Çoğu da bu nedenle oykullanmayacaklarını ifade ettiler. AnkaraŞubesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusundabulundu. İstanbul Şubesi'ninbaşvurusu üzerine de İstanbul Valiliği incelemebaşlattı" diye konuşuyor.
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