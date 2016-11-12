Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da tüm gözler Jan Olde Riekerink'e çevrilmiş durumda... Trabzon ve Başakşehir yenilgileri sonrası üzerinde büyük bir baskı oluşan Hollandalı hocanın kötü gidişi durdurmak için radikal hamleler yapacağı öğrenildi. Hem 11'de hem de sistemde değişime gitmeyi planlayan Riekerink'in savunma tandemini Serdar Aziz ve Hakan Balta'dan oluşturmayı, sağ beki de yeniden Cavanda'ya emanet etmeyi düşündüğü belirlendi. Başarılı teknik adam en flaş hamlesini ise orta alanda yapmayı planlıyor.
BRUMA MECBUREN SAĞA KAYACAK
Alınan bilgilere göre Riekerink, takımın son haftalarda düşen direncini yüksek bir seviyeye çekmek içen Selçuk, De Jong ve Tolga'yı bir arada oynatmayı düşünüyor. tecrübeli hoca, performansı tartışılan Sneijder'i ise Hollanda-Belçika maçında olduğu gibi son kanatta kullanmak istiyor. Bu durumda Bruma da mecburen daha az etkili olduğu sağ kanatta oynayacak.
Riekerink sil baştan!
Savunma tandemine Serdar Aziz ve Hakan Balta’yı yerleştirmeyi düşünen Riekerink, sağ beki de birkez daha Cavanda’ya emanet edecek... Hollandalı hoca, takımın direncini artırmak için Selçuk, De Jong ve Tolga'yı birlikte oynatmayı, Sneijder'i sol kanada çekmeyi planlıyor.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da tüm gözler Jan Olde Riekerink'e çevrilmiş durumda... Trabzon ve Başakşehir yenilgileri sonrası üzerinde büyük bir baskı oluşan Hollandalı hocanın kötü gidişi durdurmak için radikal hamleler yapacağı öğrenildi. Hem 11'de hem de sistemde değişime gitmeyi planlayan Riekerink'in savunma tandemini Serdar Aziz ve Hakan Balta'dan oluşturmayı, sağ beki de yeniden Cavanda'ya emanet etmeyi düşündüğü belirlendi. Başarılı teknik adam en flaş hamlesini ise orta alanda yapmayı planlıyor.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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