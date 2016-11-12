Muslera herkesi korkuttu

2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika grubunda Fernando Muslera'nın formasını giydiği Uruguay evinde Ekvador'u 2-1 mağlup etti. uzatma dakikalarında Ekvadorlu Felipao ile çarpışan Muslera izleyenleri korkuttu. Çarpışma sonrası acılar içinde yerde kalan Galatasaray'ın başarılı kalecisi bir süre sonra yerden kalktı ve Uruguay karşılaşmayı 2-1 kazandı. Muslera yaptığı başarılı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.
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