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herkesi korkuttu

Uruguaylı kaleci Ekvador maçında çok büyük bir tehlike atlattı

Muslera herkesi korkuttu
2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika grubunda Fernando 'nın formasını giydiği Uruguay evinde Ekvador'u 2-1 mağlup etti. uzatma dakikalarında Ekvadorlu Felipao ile çarpışan Muslera izleyenleri korkuttu. Çarpışma sonrası acılar içinde yerde kalan Galatasaray'ın başarılı kalecisi bir süre sonra yerden kalktı ve Uruguay karşılaşmayı 2-1 kazandı. Muslera yaptığı başarılı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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