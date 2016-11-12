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’e bel fıtığı teşhisi

Beşiktaş basetbol takımının kaptanı Muratcan büyük ihtimalle ameliyat olacak

Muratcan Güler’e bel fıtığı teşhisi
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'ın kaptanı guard Muratcan Güler'e bel fıtığı teşhisi konulduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli basketbolcunun cerrahi planlamasının yapılacak son kontrollerin sonrasında belli olacağı ifade edildi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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