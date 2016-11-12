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Milliler Kosova’ya hazır

Milliler Kosova’ya hazır
A MİLLİ Futbol Takımımız, Kosova ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı... Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışmada oyuncuların hırslı olduğu gözlendi... Pas çalışmasıyla başlayan antren- man daha sonra taktik idman- la devam etti. Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim ilk 15 dakikasına medyaya açtığı çalışmada Kosova karşılaşmasının taktiğini denedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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