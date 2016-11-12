Milliler Kosova’ya hazır

A MİLLİ Futbol Takımımız, Kosova ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı... Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışmada oyuncuların hırslı olduğu gözlendi... Pas çalışmasıyla başlayan antren- man daha sonra taktik idman- la devam etti. Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim ilk 15 dakikasına medyaya açtığı çalışmada Kosova karşılaşmasının taktiğini denedi.