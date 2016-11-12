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Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı!

Fatiğh Terim 'da 4 isimin kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Milli Takımda 4 isim kadrodan çıkarıldı!
Türkiye Futbol Direktörü , Kosova maçı öncesi 27 kişi olan kadroyu 23 kişiye indirdi. İşte kadrodan çıkarılan 4 isim: Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Bilal Başacıkoğlu
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 13:40
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