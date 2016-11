Kosova ile seriye başlarız

Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Terim, "Çok önemli bir maçımız var. 24 saat kala Kosova maçının dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Maçtan sonra ne isterseniz sorun. Bundan önce 24 saat kala konuşulanlar yüzünden sıkıntı yaşadık. Her maç bizim için çok önemli ama bundan sonra en ufak sıkıntıya tahammülümüz kalmadı. Bundan önce düştüğümüz tuzağa veya yapılana müsaade etmeyeceğim" dedi. Tecrübeli teknik adamın uzun bir aradan sonra Milli Takım'a davet ettiği Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan ile ilgili soru almak istememesi sosyal medyada da çok tartışıldı.



MİLLİ TAKIMDA ORTAM ŞU AN ÇOK İYİ

İşte açıklamaların devamı: "15 maç mağlup olmayan, bazen 3 maç da kazanamayabilir. 3 puan aldıkça, yukarıdaki yerimizi alacağız. Hollanda'nın olmadığı, bizim olduğumuz turnuva olarak düşünebilirsiniz. Bir kere o başarıyı bir kenara koyalım. Ortam şu an çok iyi, umarım bu lehimize olur. Önümüzde 2 Kosova, 1 Finlandiya maçı var düşüncesiyle hareket edince, inşallah bir sürprize denk gelmeyiz"



TOLGAY VE KEREM'İ MİLLİ TAKIMA İSTİYOR

"Üst tarafta olağanüstü bir hal olmazsa, ilginç bir sıralama olacaktır. Sahamızda tabii ki yenilebiliriz. Ama Hollanda'ya yaptığımızı yapabiliriz. Kırılmaların çok fazla sayıda yaşanacağı bir grup yaşıyoruz. Sırtımız yere gelmeden pes etmemek lazım. Almanya ve diğer ülkelere olan ilgimiz ortada. Bazı oyuncuları kazanmak için uğraşıyoruz. Bunların başında da Tolgay var. Kerem Demirbay tercihini yapmalı"



KAPTANLIK KONUSUNDA BiR SIKINTI YOK

"Takım içinde kaptanlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Arda daha fazla milli olduğu için olmuştu. Mehmet Topal, Arda sırayla gidiyor. Bir sıkıntı yok yani" Terim, Ümit Milli takımdan 7-8 oyuncunun A milli takımda yer aldığını ve ilerleyen günlerde bir kaç tane daha oyuncu dahil edebileceklerini söyledi. Terim, Ümit Milli Takımı'nın görevini başarıyla yaptığı söyledi.