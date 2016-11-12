Kıran kırana antrenman!

Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Castillo takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda futbolcuların hırsı ve neşesi dikkat çekiciydi. Yanal idmanı sık sıkık keserek hatalar için uyardı.