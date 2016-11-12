Hatamdan ders çıkardım

Adanaspor maçında yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle kadro dışı bırakılan fakat geçtiğimiz günlerde affedilen Yasin Öztekin hatasını anladığını söyledi.



BİR DAHA OLMAYACAK

Gereken dersleri çıkardığını ifade eden milli futbolcu, "Benim tüm yaptıklarım hırsımdandı. Hatalı olduğumi kabul ediyorum. Hocama saygım sonsuz. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diye konuştu. Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Yasin, "Zor bir maç olacak. Uzun süredir orada yaşadığımız şanssızlığa son vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.