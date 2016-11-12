A MİLLİ Futbol Takımı'nda Kosova maçı öncesi Fatih Terim ile birlikte Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan da basın toplantısında yer aldı.... Başakşehir'de gösterdiği performansla herkesin taktirini kazanan Cengiz Ünder, "Bugünlere gelene kadar çok çalıştım. Buraya geldiğim için gururlu ve onurluyum. Daha çok çalışıp uzun süre forma giymek istiyorum" dedi. Okay Yokuşlu ise "Takımda iyi bir uyum içerisindeyiz. Kosova maçı bizim için çok kritik" açıklamasını yaptı. Kaan Ayhan, 'Hangi mevkide kendini rahat hissediyorsun' sorusuna, "Kendimi merkezde daha iyi görüyorum ve orada oynamayı seviyorum. Hoca nereye koyarsa orada oynarım." yanıtını verdi.