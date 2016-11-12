Formsuz Podolski’ye yükleme başladı

Medipol Başakşehirmaçındayedek soyunan LukasPodolski'nin hala istenendüzeye gelememesi,Riekerink'iharekete geçirdi.Hollandalı hoca, sağlıkkurulu ve antrenörlerile görüşerek, Almanyıldızın fiziksel olarak'fit' seviyeye getirilmesitalimatını verdi. Podolski,sakatlıktan kurtulduktansonra sürealdığı 5 lig maçında2 gol atmıştı. GalatasarayTeknik DirektörüRiekerink'inPodolski'yi ilk 11'deoynatmayı şimdilikdüşünmediği ancakAlman futboluyla özelolarak görüşmeleryaptığı gelen haberlerarasında.
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