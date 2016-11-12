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Formsuz Podolski’ye yükleme başladı

Riekerink, istenilen seviyede olmayan Podolski’yi takımdan ayrı çalıştırıyor.

Formsuz Podolski’ye yükleme başladı
Medipol Başakşehir maçında yedek soyunan Lukas Podolski'nin hala istenen düzeye gelememesi, Riekerink'i harekete geçirdi. Hollandalı hoca, sağlık kurulu ve antrenörler ile görüşerek, Alman yıldızın fiziksel olarak 'fit' seviyeye getirilmesi talimatını verdi. Podolski, sakatlıktan kurtulduktan sonra süre aldığı 5 lig maçında 2 gol atmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in Podolski'yi ilk 11'de oynatmayı şimdilik düşünmediği ancak Alman futboluyla özel olarak görüşmeler yaptığı gelen haberler arasında.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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