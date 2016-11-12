Florya’da herkesin keyfi yerinde

Milli futbolcuların yokluğu nedeniyle derbiye eksik bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da moraller çok yüksek... Dünkü idmanda çift kale maçı kazanan takım büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcuların keyifli tavırları teknik heyeti de memnun ediyor.