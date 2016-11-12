Yol Durumu
  1. Başakşehir’in takım duruşu
  2. Hatamdan ders çıkardım

Florya’da herkesin keyfi yerinde

’da Fenerbahçe maçının hazırlıkları çok keyifli bir ortamda sürüyor

Florya’da herkesin keyfi yerinde
Milli futbolcuların yokluğu nedeniyle derbiye eksik bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da moraller çok yüksek... Dünkü idmanda çift kale maçı kazanan takım büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcuların keyifli tavırları teknik heyeti de memnun ediyor.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar