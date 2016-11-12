Fener’e Ben Arfa sürprizi

Ara transfer döneminde kadrosunu 10 numara ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Paraguaylı Oscar Romero ile için harekete geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye sürprzi bir telefon geldi. Yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Hatem Ben Arfa ile ilgili olarak gelen telefon camiayı heyecana boğdu.



PSG'DE MUTLU DEĞİL

PSG'de hocası ile yıldızı barışmayan ve istediği süreyi alamayan Hatem Ben Arfa'nın takımından ayrılmak istediği ve menajerinin de bu futbolcu için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi.



MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Bu gelişme üzerine Oscar Romero harekatını askıya alan Fener yönetimi Ben Arfa'nın menajerini Türkiye'ye davet etti. Ben Arfa'nın da Fenerbahçe'nin uzun süredir kendisi ile ilgilendiğini bildiği ve önceden de temasları olduğu için Sarı-Lacivertli kulübe sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ben Arfa'nın bonservis ücreti 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu için Fenerbahçe bu transferi kiralama yöntemi ile tamamlamak istiyor. Eğer anlaşma sağlanır ve uygun bir ücret de belirlenirse satın alma opsiyonuyla kiralama da söz konusu olacak. 15 kez Fransa Milli Takım forması giyen ve 2018 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Hatem Ben Arfa yüksek top tekniği, gol vuruşlarındaki becerisi ile Avrupa'nın önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Daha önce Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu yüksek bonservis ücreti nedeniyle Türkiye'nin yolunu tutamamıştı.