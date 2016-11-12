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Chelsea'nin yıldızını getiriyor

Son haftalarda yükselişe geçen 'nin devre arası transfer döneminde Chelsea'den ayrılma kararı alan 'i transfer edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe Chelseanin yıldızını getiriyor

İngiliz basınından F.Bahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.Chelse'den ayrılma kararı alan 'in gidebileceği takımlar arasında F.Bahçe'nin de olduğu öne sürüldü. Haberlerde, F.Bahçe'nin haricinde M. United, Marsilya ve Juventus gibi takımların da 29 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Mikel'in görev yaptığı ön libero mevkii, sarı-lacivertli takımın transfer ihtiyacı duymadığı tek bölge.(Fotomaç)
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 10:20
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