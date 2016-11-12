Yol Durumu
  1. Muslera herkesi korkuttu
  2. Riekerink sil baştan!

Chedjou Ocak’a kadar kızakta!

Riekerink’in devre arası ayrılması beklenen Chedjou’yu gözden çıkardığı belirtiliyor

Chedjou Ocak’a kadar kızakta!
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor... Riekerink'in de performansı büyük tartışma yaratan Kamerunlu stoperi gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hollandalı hoca, Başakşehir maçında yedek bıraktığı Chedjou'yu derbide de oynatmayı düşünmüyor.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar