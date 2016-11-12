Chedjou Ocak’a kadar kızakta!

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor... Riekerink'in de performansı büyük tartışma yaratan Kamerunlu stoperi gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hollandalı hoca, Başakşehir maçında yedek bıraktığı Chedjou'yu derbide de oynatmayı düşünmüyor.