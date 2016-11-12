Carole 5 ’e katladı!

Scout ekibinin keşfi olan Lionel Carole geçen sezon başında sessiz sedasız 1.5 milyon Euro'ya Troyes'dan transfer edilmişti.



ÇOK İSTİKRARLI OYNUYOR

İki sezondur çok istikrarlı bir performans göstererek Galatasaray'ın kilit isimleri arasına giren Fransız yıldıza Monaco'dan resmi teklif geldiği ortaya çıktı. Fransız kulübünün Sarı- Kırmızılılar'a 7.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Fakat Galatasaray, fiyatını 5'e katlayan Carole için kapıyı çalan Monaco'yu geri çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın "Çok istikrarlı oynuyor. Fiyatı ileride daha da artar" görüşünde birleştiği gelen bilgiler arasında.