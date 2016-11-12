Carole 5 ’e katladı!

Galatasaray’ın geçen sezon başında 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Fransız sol bek için Monaco’dan 7.5 milyon Euro’luk teklif aldığı ortaya çıktı. Fakat yönetim “Değeri daha da artar” diyerek teklifi reddetti.
Scout ekibinin keşfi olan Lionel Carolegeçen sezon başında sessiz sedasız 1.5 milyonEuro'ya Troyes'dan transfer edilmişti.
ÇOK İSTİKRARLI OYNUYOR
İki sezondur çok istikrarlı bir performans göstererek Galatasaray'ın kilit isimleri arasına giren Fransız yıldıza Monaco'dan resmi teklif geldiği ortaya çıktı. Fransız kulübünün Sarı- Kırmızılılar'a 7.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Fakat Galatasaray, fiyatını 5'e katlayan Carole için kapıyı çalan Monaco'yu geri çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın "Çok istikrarlı oynuyor. Fiyatıileride daha da artar" görüşünde birleştiği gelen bilgiler arasında.
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