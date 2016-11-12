Yol Durumu
  1. Riekerink sil baştan!
  2. 9 eksikle Adana hazırlığı

Carole 5 ’e katladı!

Galatasaray’ın geçen sezon başında 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Fransız sol bek için Monaco’dan 7.5 milyon Euro’luk teklif aldığı ortaya çıktı. Fakat yönetim “Değeri daha da artar” diyerek teklifi reddetti.

Carole 5 ’e katladı!
Scout ekibinin keşfi olan Lionel Carole geçen sezon başında sessiz sedasız 1.5 milyon Euro'ya Troyes'dan transfer edilmişti.

ÇOK İSTİKRARLI OYNUYOR
İki sezondur çok istikrarlı bir performans göstererek Galatasaray'ın kilit isimleri arasına giren Fransız yıldıza Monaco'dan resmi teklif geldiği ortaya çıktı. Fransız kulübünün Sarı- Kırmızılılar'a 7.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Fakat Galatasaray, fiyatını 5'e katlayan Carole için kapıyı çalan Monaco'yu geri çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın "Çok istikrarlı oynuyor. Fiyatı ileride daha da artar" görüşünde birleştiği gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar