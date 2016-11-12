Bunjaki: Kardeşimizi tanımayız

Kosova Teknik Direktörü Albert Bunjaki, "Türkiye maçı bizim için en zor maçlardan birisi. Hedefimiz 1 ya da 3 puan almak" dedi. Bunjaki, "İki ülke hep iyi ilişkiler içinde. Sahaya çıkınca ya 1 ya da 3 puan kim olursa olsun almak lazım. Sahada kendi kardeşimizi bile tanımayız" ifadelerini kullandı.