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Bunjaki: Kardeşimizi tanımayız

Bunjaki: Kardeşimizi tanımayız
Kosova Teknik Direktörü Albert Bunjaki, "Türkiye maçı bizim için en zor maçlardan birisi. Hedefimiz 1 ya da 3 puan almak" dedi. Bunjaki, "İki ülke hep iyi ilişkiler içinde. Sahaya çıkınca ya 1 ya da 3 puan kim olursa olsun almak lazım. Sahada kendi kardeşimizi bile tanımayız" ifadelerini kullandı.
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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