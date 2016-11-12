Beşiktaş’a bile zor yetişir!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde büyük bir şok yaşanıyor. 1 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takım kampına çağrılan ve çarşamba günü Belçika ile yapılan hazırlık maçının 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in tektikleri İstanbul'da yapılmış ve sol arka adalesinde kısmı yırtık olduğu tesbit edilmişti. Lens'in tedavisine hemen başlanırken Sarı-Lacivertli camiada "Belki Galatasaray derbisine yetişir" umudu hakimdi., Ancak kara haberi Lens'in bizzat kendisi açıkladı. Hollandalı yıldız instegram hesabından "Ne yazık ki birkaç hafta takımımı yalnız bırakacağım" açıklıması yaptı. Bu açıklama ile birlikte bir anda umutlar tükendi.



SAKATLANMASI BÜYÜK TALİHSiZLiK OLDU

Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Jereamin Lens'in Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çaba sarfedildiği ve bu maça yetişmeme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Lens ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu olarak dikkat çekmiş ve onun olmadığı maçlarda Sarı-Lacivertli takımın performansında ve aldığı sonuçlarda ciddi düşüş yaşanmıştı. Lens'in en önemli maçlar öncesi sakatlanmısı büyük şanssızlık olarak nitelendirildi.