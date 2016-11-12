Beşiktaş’a bile zor yetişir!

Fenerbahçe'de Galatasarayderbisi öncesindebüyük bir şok yaşanıyor.1 yıl aradan sonra HollandaMilli Takım kampına çağrılan veçarşamba günü Belçika ile yapılanhazırlık maçının 66. dakikasındasakatlanarak oyundan çıkanJeremain Lens'in tektikleri İstanbul'dayapılmış ve sol arkaadalesinde kısmı yırtık olduğu tesbitedilmişti. Lens'in tedavisinehemen başlanırken Sarı-Lacivertlicamiada "Belki Galatasarayderbisine yetişir" umudu hakimdi.,Ancak kara haberi Lens'in bizzatkendisi açıkladı. Hollandalıyıldız instegram hesabından "Neyazık ki birkaç hafta takımımıyalnız bırakacağım" açıklımasıyaptı. Bu açıklama ile birlikte biranda umutlar tükendi.
SAKATLANMASI BÜYÜK TALİHSiZLiK OLDU Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan JereaminLens'in Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çaba sarfedildiği ve bu maça yetişmeme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Lens ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu olarak dikkat çekmiş ve onun olmadığı maçlarda Sarı-Lacivertli takımın performansında ve aldığı sonuçlarda ciddi düşüş yaşanmıştı. Lens'in en önemli maçlar öncesi sakatlanmısı büyük şanssızlıkolarak nitelendirildi.
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