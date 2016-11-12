Benim ilk tercihim Beşiktaş

Vodafone Arena'daki Kartal Yuvası'nda imza gününe katılan Tolgay Arslan, transferle ilgili konuşmak için erken olduğunu söyledi... Yıldız futbolcu, "Devre arasında kadar takımıma yüzde yüzümü vereceğim. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlarımız var. İlk tercihim Beşiktaş.... Kulübümle henüz masaya oturmadık. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum. Bence büyük bir görüşme olmayacak. Menajerime de 'Bir transfer teklifi olursa da bana söyleme' dedim" açıklamasını yaptı.