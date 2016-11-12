Yol Durumu
  1. Muratcan Güler’e bel fıtığı teşhisi
  2. Trabzonspor’dan Micah hamlesi

derbi planlarını değiştiriyor

Advocaat derbi planlarını değiştiriyor
Lens'in öngörülemez sakatlığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı sıkıntıya soktu. Hollandalı teknik adamın Galatasaray derbisinde Lens'in yerine sağ kanatta Moussa Sow ya da Alper'den birini oynatacağı Alper'in şansının ise biraz yüksek olduğu belirtildi. Santrfor olarak RVP oynarsa arkasında Aatıf olacak. Eğer Emenike santrfor olursa arkasında bu kez RVP'nin olacağı da gelen haberler arasında.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar