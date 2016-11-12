Advocaat derbi planlarını değiştiriyor

Lens'in öngörülemez sakatlığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı sıkıntıya soktu. Hollandalı teknik adamın Galatasaray derbisinde Lens'in yerine sağ kanatta Moussa Sow ya da Alper'den birini oynatacağı Alper'in şansının ise biraz yüksek olduğu belirtildi. Santrfor olarak RVP oynarsa arkasında Aatıf olacak. Eğer Emenike santrfor olursa arkasında bu kez RVP'nin olacağı da gelen haberler arasında.