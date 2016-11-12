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9 eksikle Adana hazırlığı

9 eksikle Adana hazırlığı
Beşiktaş, Adana maçı hazırlıklarına devam etti. İdmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk, Gökhan Gönül ve Oğuzhan katılmadı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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