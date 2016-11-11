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Ümitler tek golle mağlup oldu

Ümitler tek golle mağlup oldu
Ümit Milli Takımımız, A Spor'dan yayınlanan özel maçta Almanya U21 Takımı'na deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Berlin'deki Der Alten Försterei Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 38. dakikada Toljan kaydetti.

İRFAN KIRMIZI GÖRDÜ
Tribünlerde 5 bin 130 kişinin seyrettiği maçta, Ay-Yıldızlı takımımızdan İrfan Can Kahveci 21. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Milliler 79 dakika 10 kişi oynadı
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