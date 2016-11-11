"Umarım bir daha atarım"

Fenerbahçeli futbolcular Neustaedterve Ozan Tufan, Vodafone 38.İstanbul Maratonu öncesi Aslı ÇakırAlptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenenMaraton ve Spor Fuarı'ndaFenerbahçe Kulübünün "Hedef 1Milyon Üye" standını ziyaret etti.
BELKİ DE YILIN MAÇI...
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Neustaedter,Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaparak "Herkes bu maç için doğruformda olacaktır. Bu maçın öneminihepimiz biliyoruz. Belki deyılın maçı diyebileceğimiz, buranınen büyük karşılaşması. Herkestakım için maçın önemini biliyor.Galatasaray maçında tabii kihedefimiz galibiyet. Camia için çokbüyük önemi var. Umarım bizimaçımızdan çok iyi bir karşılaşmaolur." ifadelerini kullandı. Almanya'daSchalke 04 forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı gol hatırlatılan Rus futbolcu, "Umarım Galatasaray'a bir dahagol atacağım. Taraftarlar için çokönemli bir karşılaşma. Bir Almantakımıyla Galatasaray'a karşıoynamaktan çok daha farklı olacak.Kesinlikle önemi biliyoruz." dedi.
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