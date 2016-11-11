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"Umarım bir daha atarım"

Daha önce Schalke 04 formasıyla Galatasaray’a gol atan ve M.Topal’ın yerine forma giymesi beklenen “Umarım bir kez daha atarım. Tek hedefimiz galibiyet” dedi.

Umarım bir daha atarım
Fenerbahçeli futbolcular Neustaedter ve Ozan Tufan, Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı'nda Fenerbahçe Kulübünün "Hedef 1 Milyon Üye" standını ziyaret etti.

BELKİ DE YILIN MAÇI...
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Neustaedter, Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaparak "Herkes bu maç için doğru formda olacaktır. Bu maçın önemini hepimiz biliyoruz. Belki de yılın maçı diyebileceğimiz, buranın en büyük karşılaşması. Herkes takım için maçın önemini biliyor. Galatasaray maçında tabii ki hedefimiz galibiyet. Camia için çok büyük önemi var. Umarım bizim açımızdan çok iyi bir karşılaşma olur." ifadelerini kullandı. Almanya'da Schalke 04 forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı gol hatırlatılan Rus futbolcu, "Umarım Galatasaray'a bir daha gol atacağım. Taraftarlar için çok önemli bir karşılaşma. Bir Alman takımıyla Galatasaray'a karşı oynamaktan çok daha farklı olacak. Kesinlikle önemi biliyoruz." dedi.
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