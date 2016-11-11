Terim’in zor kararı

Dünya Kupası elemelerinde Kosova ile yarın karşı karşıya gelecek olan Milli Takımımız'da kadro bilmecesi yaşanıyor. Af çıkarılan yıldızların takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri çoğalan Teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği 11'e bir türlü karar veremiyor.



CENK Mİ, BURAK MI?

Kalede yine Volkan Babacan'a şans verecek olan tecrübeli hoca, sağ bekte Gökhan Gönül ve Şener arasında kararsız. Terim savunmanın ortasındaki ikiliye de henüz karar vermiş değil. Mehmet Topal ve Yalçın formaya en yakın iki isim olarak gözüküyor. Sol bekte ise Hasan Ali bir adım önde... Ön liberoda Kaan ve Tolga'yı oynatmayı düşünen Fatih Terim cezalı Emre Mor'un yokluğunda Volkan Şen'e sıcak bakıyor. Hakan Çalhanoğlu ve Arda'yı birlikte kullanmak isteyen başarılı hocanın forvette Cenk'i mi, Burak'ı oynatacağı da merakla bekleniyor.