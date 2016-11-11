Terim: Maç dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim

Kosova maçı sonrasında istenilen soruya cevap verebileceğini anlatan Terim, şunları söyledi:
"Kosova maçının dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Son maçlarda, maça 24 saat kala gerek bizlerin, gerekse de oyuncuların bir hayli etkilenmesine sebep olan çok şey yaşadık. Yarın, kamuoyu fikri ya da maçın kağıt üstünde çok rahat geçeceği söylense de bizim için saha içinde zor olacak. Her rakip saygı duyulacak rakip ve bizim de en ufak sıkıntıya tahammülümüz yok. Ben ve ekibim, gerekse futbolcularımın bundan önceki yapılana ya da düştüğü tuzağa müsaade etmek istemiyorum. Bunun için zamanımız var, maçtan sonra sorular varsa cevaplarım. Yarın maçtan sonra ne isterseniz sorabilirsiniz, imkanımız olursa konuşuruz ki basın toplantısı var. Maçtan sonra rica ediyorum."
Maç kadrosunun son antrenman sonrası açıklanacağını hatırlatan Terim, yarın kadro tercihinde bazı mevkilerde fazla alternatif olduğu için bu bölgelerde dışarıda kalan oyucuların olacağını dile getirdi. Toplantıda bir gazetecinin, "3 maçta galibiyetle başlayamadık yarınki maça seri galibiyet başlangıcı diye mi bakalım" sorusuna Terim, grup elemelerinde Hırvatistan karşısında 1 puan kazandıktan sonra, Ukrayna maçında 2-0 geriye düştükten sonra maçın 2-2 sonlandığını hatırlattı. Ukrayna maçını 2-0'dan kazanmanın başarı, kendi sahasında 2 puan kaybetmenin ise başarısızlık olduğuna dikkati çeken Terim, İzlanda maçını kaybetmeyi doğal karşılamayacaklarını söyledi.
'15 MAÇ MAĞLUP OLMAYAN BAZEN DE 3 MAÇ KAZANAMAYABİLİR'
Avrupa şampiyonasına katılmanın başarı olduğunu dile getiren Fatih Terim, bu başarıyı bir kenara koyarak, dünya kupası elemelerindeki maçlar hakkında değerlendirme yaptı.
Terim, şöyle konuştu:
"3 maçtır galip gelemiyoruz. Sanırım 7 maç oldu. 15 maç mağlup olmayan bazen de 3 maç kazanamayabilir. Ümit ederim yarın burada başlarız, 3 puan aldıkça yukarıdaki yerimizi her gün alacağız. Hırvat maçının beraberliği, İzlanda maçının mağlubiyetinin bize bir tek küçük de olsa avantajı var. Nerede oynadığınız önemli değil ama, bu iki takımla kendi evimizde oynayacağız. En önemli 2 deplasmanı atlatmış oluyoruz. Bana göre tek kaybımız kendi sahamızda kaybettiğimiz 2 puan. Bizim kaybımız sadece 2 puandır. Ümit ederim yarın galibiyetle başlar, 3 puanımız da bundan sonraki maçlar için hem puan, hem moral olarak diğer maçların neticesine bakarak devam ederiz."
Terim, genç milli takımdan 7-8 oyuncunun A milli takımda yer aldığını ve ilerleyen günlerde bir kaç tane daha oyuncu dahil edebileceklerini söyledi.
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