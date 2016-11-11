Şu an gerideyiz ama daha bitmedi!

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Milli Takım'ın önemli kozlarından Hakan Çalhanoğlu, elemelerde şanslarının sürdüğünü söyledi. Yıldız futbolcu, "Şu an geride olabiliriz ama daha bir şey bitmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
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