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  1. Milli Takım, Atatürk’ü andı

Şu an gerideyiz ama daha bitmedi!

Şu an gerideyiz ama daha bitmedi!
Milli Takım'ın önemli kozlarından Hakan Çalhanoğlu, elemelerde şanslarının sürdüğünü söyledi. Yıldız futbolcu, "Şu an geride olabiliriz ama daha bir şey bitmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
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