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yine gençlere sarıldı

Hollandalı hoca, milli futbolcuların yokluğu nedeniyle dünkü idmana A2 ve akademiden 8 genç ismi aldı...

Riekerink yine gençlere sarıldı
G.Saray deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Antrenmana milli takımda yer alan 9 futbolcu katılmazken, daha önce A takım ile idmana çıkan Birhan Vatansever (1997), Batuhan Şen (1997) ve Gökay Güney'in (1999) yanı sıra futbol akademisinden Kerem Çalışkan (1997), Soner Gönül (1997), Doğan Davas (1997), Sefa Özdemir (1998) ve Buğracan Kırmızıtaş (1998) da antrenmanda idmanda aldı
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