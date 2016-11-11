Riekerink yine gençlere sarıldı

G.Saray deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Antrenmana milli takımda yer alan 9 futbolcu katılmazken, daha önce A takım ile idmana çıkan Birhan Vatansever (1997), Batuhan Şen (1997) ve Gökay Güney'in (1999) yanı sıra futbol akademisinden Kerem Çalışkan (1997), Soner Gönül (1997), Doğan Davas (1997), Sefa Özdemir (1998) ve Buğracan Kırmızıtaş (1998) da antrenmanda idmanda aldı
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