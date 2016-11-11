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Milli Takım, Atatürk’ü andı

Milli Takım, Atatürk’ü andı
Antalya'da bulunan A Milli Takımımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78'inci yıldönümü nedeniyle Kosova maçı için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle andı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile teknik heyet ve futbolcular, saat 09.05'te Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu. Bazı futbolcuların saygı duruşu sırasında çok duygusal anlar yaşadığı gözlendi. Fatih Terim, "Atatürk'e birkez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


DEMİRÖREN DÜN KAMPI ZiYARET ETTi
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ın Belek'teki kampını ziyaret etti. Demirören'e ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.
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