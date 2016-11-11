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Kampanyaya ezeli destek

Kampanyaya ezeli destek
Fenerbahçe İzmir Şubesi'nin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne rastlayan kan bağışı kampanyasına Galatasaraylılar da destek verdi. Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen ve 29 Ekim'de, "Fenerbahçe sen çok yaşat" sloganıyla startı verilen kan bağışı kampanyanın İzmir ayağı 4 ayrı merkezde gerçekleşti. Galatasaraylılar formalarıyla gelerek bağışta bulundular.
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