Jose Fernandao forma bekliyor

Süper Lig'in 2. haftasındaki Kayseri spor maçında sakatlanan Jose Fernandao, derbi için hocası Dick Advocaat'tan forma bekliyor. FB TV'ye konuşan Brezilyalı golcü, Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söylerken, sakatlık durumu hakkında ise, "Kendimi iyi hissediyorum. Toparlandığımı düşünüyorum. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse artık hazırım" ifadesini kullandı.