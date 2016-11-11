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basınından eleştiri

Hollanda basınından eleştiri
Belçika ile oynanan ve 1-1 sona eren özel maçta ilk 11'de forma giyen 'in performansı basınından eleştiri aldı. Gazete ve internet siteleri 75 dakika sahada alan yıldız futbolcunun gerekli sorumluluğu almadığını ve etkisiz kaldığını ifade etti.
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