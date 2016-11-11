Formayı zor buldu ama çabuk yitirdi

Uzun bir aradan sonra Başakşehir maçında forma giyen Sinan Gümüş bir de gol atmasına rağmen göze giremedi.
SAVUNMA ÖNLEMİ!
Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in genç futbolcunun özellikle geri dönüşlerle sıkıntı yaşaması ve Fenerbahçe'nin de o bölgeyi etkili kullanması nedeniyle derbide farklı arayışlara girmesi bekleniyor. Hollandalı hocanın iyileşmesi durumunda Yasin veya Podolski'yi sağ kanatta kullanmayı düşündüğü ifade edildi.
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