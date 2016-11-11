Yol Durumu
  1. 36 milyon liraya 3 gol 4 asist
  2. Affedilen Yasin derbiye çok zor!

Formayı zor buldu ama çabuk yitirdi

derbiye yedek kulübesinde oturacak

Formayı zor buldu ama çabuk yitirdi
Uzun bir aradan sonra Başakşehir maçında forma giyen bir de gol atmasına rağmen göze giremedi.

SAVUNMA ÖNLEMİ!
Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in genç futbolcunun özellikle geri dönüşlerle sıkıntı yaşaması ve Fenerbahçe'nin de o bölgeyi etkili kullanması nedeniyle derbide farklı arayışlara girmesi bekleniyor. Hollandalı hocanın iyileşmesi durumunda Yasin veya Podolski'yi sağ kanatta kullanmayı düşündüğü ifade edildi.
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