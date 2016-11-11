Fener’e Lens şoku

Hollanda-Belçika maçının 67. dakikasında oyundan çıkan Lens’in Galatasaray derbisinde oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Fenerbahçe kulübü dün gece yaptığı açıklamada yıldız futbolcuda kısmi yırtık olduğunu ve tedaviye başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Jeremain Lens şoku yaşanıyor. 1-1 sona eren Hollanda-Belçika hazırlık maçının 67. dakikasında sol arka adalesindin sakatlanarak oyundan çıkan Lens için ilk açıklama Hollanda Milli Takımı'nın twitter hesabından geldi. Açıklamada, sakatlanan JeremainLens'in milli takım kampından ayrıldığı ve Lüksemburg maçında forma giymeyeceği belirtildi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun hemen MR'ı çekildi. Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada, "Lens'in sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.
ADVOCAAT YAKINDAN TAKİP EDİYOR Şu anda Fenerbahçe'ninen formda ve en etkili oyuncusuolan Lens'in sakatlığı teknikekipte de büyük moral bozukluğunaneden oldu. Haberi öğrenenAdvocaat'ın FenerbahçeSağlık Heyeti'nden Lens içinen hızlı tedavi yönteminin uygulanmasınıistediği belirtildi.Fakat gelen bilgilere göre yıldızfutbolcunun derbiye yetişmesiçok zor gözüküyor.
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