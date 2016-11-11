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Fener’e şoku

Hollanda-Belçika maçının 67. dakikasında oyundan çıkan ’in Galatasaray derbisinde oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. kulübü dün gece yaptığı açıklamada yıldız futbolcuda kısmi yırtık olduğunu ve tedaviye başlandığını duyurdu.

Fener’e Lens şoku
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Jeremain Lens şoku yaşanıyor. 1-1 sona eren Hollanda-Belçika hazırlık maçının 67. dakikasında sol arka adalesindin sakatlanarak oyundan çıkan Lens için ilk açıklama Hollanda Milli Takımı'nın twitter hesabından geldi. Açıklamada, sakatlanan Jeremain Lens'in milli takım kampından ayrıldığı ve Lüksemburg maçında forma giymeyeceği belirtildi. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun hemen MR'ı çekildi. Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada, "'in sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" denildi.

ADVOCAAT YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Şu anda Fenerbahçe'nin en formda ve en etkili oyuncusu olan Lens'in sakatlığı teknik ekipte de büyük moral bozukluğuna neden oldu. Haberi öğrenen Advocaat'ın Fenerbahçe Sağlık Heyeti'nden Lens için en hızlı tedavi yönteminin uygulanmasını istediği belirtildi. Fakat gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi çok zor gözüküyor.
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