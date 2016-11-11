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Fener’e İtalyan devi rakip oldu!

Fener’e İtalyan devi rakip oldu!
'nin bonservisini almak istediği Lens için Sarı-Lacivertli kulübe ciddi bir rakip çıktı.

LİSTEDE 2. SIRADA
İtalyan basını, "Lens şu anhda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyor. Transferi kolay değil. Ancak yine de Roma onu listesine aldı" açıklamasını yaptı. Roma'nın listesindeki ilk ismin ise Atalantalı Alejandro Gomez olduğu da belirtildi.
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