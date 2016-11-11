Derbiyi izlemek isterim

Fenerbahçe Basketbol Erkek Takımı'nın Yunan guardı Kostas Sloukas, futbolu çok sevdiğini Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde statta olmayı çok istediğini söyledi. Sloukas, Fenerbahçe, Manchester United maçın çok iyi oynadığını da sözlerine ekledi.