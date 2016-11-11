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Derbiyi izlemek isterim

Derbiyi izlemek isterim
Fenerbahçe Basketbol Erkek Takımı'nın Yunan guardı Kostas Sloukas, futbolu çok sevdiğini Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde statta olmayı çok istediğini söyledi. Sloukas, Fenerbahçe, Manchester United maçın çok iyi oynadığını da sözlerine ekledi.
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