Daçka evinde siftah yaptı

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Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague'in 6. haftasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 72-70 yendi. Temsilcimiz böylece evinde ilk kez kazandı.
BÜYÜK HEYECAN
Büyük çekişmeye sahne olan maçın devresi 40-40 eşitlikle sona erdi. Daçka son 10 dakikaya 10 sayı önde girse de Brose geri döndü. Son sözü Wanamaker söyledi ve 72-70'lik galibiyet geldi.
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