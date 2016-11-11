Daçka evinde siftah yaptı

Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague'in 6. haftasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 72-70 yendi. Temsilcimiz böylece evinde ilk kez kazandı.



BÜYÜK HEYECAN

Büyük çekişmeye sahne olan maçın devresi 40-40 eşitlikle sona erdi. Daçka son 10 dakikaya 10 sayı önde girse de Brose geri döndü. Son sözü Wanamaker söyledi ve 72-70'lik galibiyet geldi.