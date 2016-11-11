Chedjou için Çin iddiası

Fransız basını, devre arasında Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Aurelien Chedjou'nun iki Çin kulübünden teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Fransız kulüpleriyle de temas halinde olan Kamerunlu stoperin 1 ay içinde geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.