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için Çin iddiası

Chedjou için Çin iddiası
Fransız basını, devre arasında Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Aurelien Chedjou'nun iki Çin kulübünden teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Fransız kulüpleriyle de temas halinde olan Kamerunlu stoperin 1 ay içinde geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.
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