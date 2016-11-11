Bu defa iyi haber! Ozan koşulara başladı

Ozan Tufan sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Çok zor bir sakatlık yaşadığını vurgulayan Ozan Tufan, "Ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorlarımızın yardımıyla bunu atlattım, koşulara başladım. Gereken antrenmanları yapıyorum. Derbiye yetişebilir miyim, bilmiyorum. Doktorlarımız gereken açıklamayı yapar" ifadesini kullandı.