Atiker Konya Salih’i de istedi

Ara transfer için kolları sıvayan Atiker Konyaspor Aatıf'ın ardından Salih Uçan'a da talip oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın bir dönem öğrencisi olan Salih'i kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. Salih, ligde sadece 1 maçta forma giydi.