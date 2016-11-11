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Atiker Konya Salih’i de istedi

Atiker Konya Salih’i de istedi
Ara transfer için kolları sıvayan Atiker Konyaspor Aatıf'ın ardından Salih Uçan'a da talip oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın bir dönem öğrencisi olan Salih'i kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. Salih, ligde sadece 1 maçta forma giydi.
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