Affedilen Yasin derbiye çok zor!

Hafta başı yönetim tarafından affedilen ve A takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Yasin Öztekin'den kötü haber geldi. Bir süredir aşil tendonunda ağrılar hisseden milli futbolcu dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitti. Dortmund'taki doktoru tarafından kontrolden geçirilecek olan Yasin'in durumu yarın belli olacak. Fakat yıldız futbolcunun derbide oynaması zor gözüküyor.