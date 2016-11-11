36 milyon liraya 3 gol 4 asist

Sarı-Kırmızılılar’da Riekerink, taraftar ve yönetimin çok şeyler beklediği Sneijder, Selçuk ve Podolski geride kalan 10 haftada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şu ana kadar garanti ücret ve maç başı olarak tam 36 milyon lira ödenen üç futbolcunun ligde takıma katkısı sadece 3 gol ve 4 asist oldu.
Trabzon ve Başakşehiryenilgileriyle zirvenin 6puan gerisine düşen Galatasarayözellikle gol yollarında büyüksorun yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'daözellikle teknik direktör Riekerink,yönetim ve taraftarın çok şeylerbeklediği Wesley Sneijder, LukasPodolski ve Selçuk İnan'ın kötüperformansı baş ağrıtıyor. Takımın10 numarası ve beyni Sneijderbu sezon ligde 8 maça çıkarkengol atamadı. Hollandalı yıldız takıma4 asistlik katkı yapabildi. LukasPodolski ise sakatlığının etkisiyleligde 5 maçta oynarken, 2 gol attı.Selçuk İnan ise ligde bu sezon oynanantüm maçlarda forma giyerkenhiç asist yapamadı. Sadece Antalyaspormaçında 1 gol atabildi.Üstelik Galatasaray yönetimi bu üçyıldıza çok önemli rakamlar ödüyor.
ONLAR KENDİNE GELMEZSE İŞLER ÇOK ZOR Sneıjder (3.2 milyon Euro), Podolski (3 milyon Euro) ve Selçukİnan'ın (2.8 milyon Euro) toplam garanti ücretleri tam 9 milyonEuro (Yaklaşık 31.5 milyon lira). Ayrıca Sneijder'in 650 bin Euro imza parası ödemesi de bulunuyor. 3 futbolcunun maç başı ücretleri de hesaba katıldığında yönetimin kasasından tam 10.2 milyon Euro(Yaklaşık 36 milyon lira) çıkmış durumda... Otoriteler üç yıldız istenen düzeye gelemezse Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında iddialı olmasının çok zor olduğu görüşünü savunuyor.
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GARANTİ PARA boğaz rakı şiş kebap.en büyük GALATASARAY......he..he...
kardeşim Selçuk İnan hiç bir şey yapmıyor sadece takıma fren oluyor 2 hafta oynatma ondan sonra göreceksin Galatasaray uçuşa geçecek tek problem Selçuk
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