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36 milyon liraya 3 gol 4 asist

Sarı-Kırmızılılar’da Riekerink, taraftar ve yönetimin çok şeyler beklediği , Selçuk ve geride kalan 10 haftada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Şu ana kadar garanti ücret ve maç başı olarak tam 36 milyon lira ödenen üç futbolcunun ligde takıma katkısı sadece 3 gol ve 4 asist oldu.

36 milyon liraya 3 gol 4 asist
Trabzon ve Başakşehir yenilgileriyle zirvenin 6 puan gerisine düşen özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Riekerink, yönetim ve taraftarın çok şeyler beklediği Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Selçuk İnan'ın kötü performansı baş ağrıtıyor. Takımın 10 numarası ve beyni Sneijder bu sezon ligde 8 maça çıkarken gol atamadı. Hollandalı yıldız takıma 4 asistlik katkı yapabildi. Lukas Podolski ise sakatlığının etkisiyle ligde 5 maçta oynarken, 2 gol attı. Selçuk İnan ise ligde bu sezon oynanan tüm maçlarda forma giyerken hiç asist yapamadı. Sadece Antalyaspor maçında 1 gol atabildi. Üstelik Galatasaray yönetimi bu üç yıldıza çok önemli rakamlar ödüyor.

ONLAR KENDİNE GELMEZSE İŞLER ÇOK ZOR
Sneıjder (3.2 milyon Euro), Podolski (3 milyon Euro) ve Selçuk İnan'ın (2.8 milyon Euro) toplam garanti ücretleri tam 9 milyon Euro (Yaklaşık 31.5 milyon lira). Ayrıca Sneijder'in 650 bin Euro imza parası ödemesi de bulunuyor. 3 futbolcunun maç başı ücretleri de hesaba katıldığında yönetimin kasasından tam 10.2 milyon Euro (Yaklaşık 36 milyon lira) çıkmış durumda... Otoriteler üç yıldız istenen düzeye gelemezse Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında iddialı olmasının çok zor olduğu görüşünü savunuyor.


ONUR ÖZKAN
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hasan hasan

GARANTİ PARA boğaz rakı şiş kebap.en büyük GALATASARAY......he..he...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 10:34
simit simit

kardeşim Selçuk İnan hiç bir şey yapmıyor sadece takıma fren oluyor 2 hafta oynatma ondan sonra göreceksin Galatasaray uçuşa geçecek tek problem Selçuk

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 09:50
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