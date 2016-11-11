1.5 saat çalıştı 3 gün izne çıktı!

Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren çalışma, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Fener hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.