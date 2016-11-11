1.5 saat çalıştı 3 gün izne çıktı!

Fenerbahçe, 20 KasımPazar günü Ülker Stadyumu'ndaGalatasaray ile yapacağımaçın hazırlıklarını, CanBartu Tesisleri'nde sabah saatlerindeyaptığı antrenman ile sürdürdü.Isınma ve koordinasyonhareketleriyle başlayan antrenman,5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıylasürdü. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıylasüren çalışma, yine daralanda gerçekleştirilen çift kale maçlarlatamamlandı. Fener hazırlıklarınapazartesi günü devam edecek.
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