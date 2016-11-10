Yüreğiyle sahaya çıkan futbolcu istiyorum

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, "Çok kısasüredir buradayız ama bu süreiçerisinde çok güzel bir birliktelikyakaladık." dedi. Geride kalan İki maça baktığımızda taktiksel, beceri veya performans anlamında değil de yüreğiyle sahaya çıkabilecek oyuncular istiyorduk. Bunu gördüğümüz için de mutlu oluyoruz." diyen Şanlı, "Bazı duygular anlatılmazyaşanır. Bunu son maçta gördük.Kendimi bir futbolcu gibihissettim. O ekibin bir parçasıolarak o duyguyu herhaldesözlerle değil yaşayarakgörmek gerekiyor. Takımımlabir üst lige çıkmakistiyorum. 2 maç kazandıkdiye her şey bitmişdeğil. Çok çalışmamızgerek" diye konuştu.
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