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Yüreğiyle sahaya çıkan futbolcu istiyorum

Sakaryaspor’un hocası , “Yüreğiyle sahaya çıkan futbolcu istiyordum. Bunu gördüm” dedi

Yüreğiyle sahaya çıkan futbolcu istiyorum
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, "Çok kısa süredir buradayız ama bu süre içerisinde çok güzel bir birliktelik yakaladık." dedi. Geride kalan İki maça baktığımızda taktiksel, beceri veya performans anlamında değil de yüreğiyle sahaya çıkabilecek oyuncular istiyorduk. Bunu gördüğümüz için de mutlu oluyoruz." diyen Şanlı, "Bazı duygular anlatılmaz yaşanır. Bunu son maçta gördük. Kendimi bir futbolcu gibi hissettim. O ekibin bir parçası olarak o duyguyu herhalde sözlerle değil yaşayarak görmek gerekiyor. Takımımla bir üst lige çıkmak istiyorum. 2 maç kazandık diye her şey bitmiş değil. Çok çalışmamız gerek" diye konuştu.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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