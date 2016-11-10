Türkiye’ye karşı oynamak ilginç olacak

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Vedat Muriç, "Türkiye maçı için değişik duygular içindeyim. Benim için çok farklı bir deneyim olacak." dedi. Çifte vatandaşlığa sahip olduğuna dikkati çeken genç forvet, "Türkiye liginde oynayan biri olarak, Türkiye'ye karşı oynamak değişik olacak. İki taraf da tüm gücünü ortaya koyacak, iyi olanın kazanacağı bir maç olsun. Ahmet Çalık'a karşı oynamayı çok isterim. Benim için bu maçı enteresan kılan bir başka nokta da bu" diye konuştu.