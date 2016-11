Fenerbahçe'nin golcüsü Moussa Sow, Lig TV'ye önemli açıklamalar yaptı... Yıldız futbolcu, "Burada bana kendi ülkemden daha fazla ilgi gösteriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. İnsanlar her gittiğim yerde bana sevgilerini gös- teriyor. Fenerbahçe beni buraya getirmek için her şeyi yaptı. Ben de Al Ahli'yi ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapmıştım" dedi. Zirve yarışıyla ilgili konuşan Sow, "Uzun süredir ligde kaybetmiyoruz. Fenerbahçe'de şampiyon olmayı çok özledim. Başımızda ne yaptığını bilen bir teknik adam var. Hepimiz başarıya nasıl ulaşmamız gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.