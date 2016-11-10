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için karar zamanı

Futbolu bırakıp bırakmama konusunda son kararını verecek

Ronaldinho için karar zamanı
Futbol tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Ronaldinho futbolu henüz bırakmadığını ve 2 ay içinde karar vereceğini söyledi. Futbolu özlediğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, "1 yıl daha oynar mıyım yoksa veda mı ederim bilmiyorum. Sene sonuna kadar karar vermem için zaman var. Önümüzdeki günlerde aileme de danışarak bırakıp bırakmayacağım hakkında net birşey söyleyeceğim" ifadesini kullandı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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