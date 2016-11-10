Ronaldinho için karar zamanı

Futbol tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Ronaldinho futbolu henüz bırakmadığını ve 2 ay içinde karar vereceğini söyledi. Futbolu özlediğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, "1 yıl daha oynar mıyım yoksa veda mı ederim bilmiyorum. Sene sonuna kadar karar vermem için zaman var. Önümüzdeki günlerde aileme de danışarak bırakıp bırakmayacağım hakkında net birşey söyleyeceğim" ifadesini kullandı.